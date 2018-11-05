Макрон прокомментировал отказ жителей Новой Каледонии от независимости: проиграли страх и раскол (видео)

Макрон подчеркнул, что понимает разочарование сторонников независимости, но добавил, что Франция обеспечит свободу, равенство и братство для всех.

Французский президент Эммануэль Макрон поблагодарил граждан французской заморской территории Новой Каледонии за то, что они "выбрали Францию" на референдуме.

Об этом сообщает Европравда со ссылкой на Le Figaro.

"Для главы государства является гордостью то, что большинство новых каледонцив выбрали Францию. Это знак доверия к республике и ее будущего", - сказал Эммануэль Макрон.

Макрон подчеркнул, что понимает разочарование сторонников независимости, но добавил, что Франция обеспечит свободу, равенство и братство для всех.

Читайте такжеКаталония в годовщину провозглашения независимости выдвинула требование Мадрида

"Единственный, кто сегодня проиграл, это соблазн презрения, разделения, насилия и страха. Единственным победителем сегодня является процесс мира и дух диалога", - добавил французский президент.

Как сообщал УНИАН, предварительные результаты референдума о независимости французской заморской территории Новой Каледонии показывают, что большинство избирателей решили остаться частью Франции.

После подсчета 90% голосов 56,8% избирателей отвергли независимость Новой Каледонии. Явка на референдуме была очень высокой и составляла 81%.