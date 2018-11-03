В Пакистане зарезали "духовного отца" афганского "Талибана"

Сын убитого сообщил, что убийство произошло, когда охранник отлучился на ближайший рынок.

В Пакистане убит исламский лидер, которого называли "духовным отцом" афганского "Талибана".

Как сообщает Голос Америки, 81-летний Маулана Сами-уль-Хак был убит несколькими ударами ножа у себя в доме в городе Равалпинди.

Сын покойного сообщил, что убийство произошло, когда охранник отлучился на ближайший рынок. Никто не взял на себя ответственности за это преступление.

Читайте такжеЭкс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы из-за панамского досье

Премьер-министр Пакистана Имран Хан, находящийся с визитом в Китае, осудил убийство и приказал провести тщательное расследование.

Маулана Сами-уль-Хак в прошлом возглавлял медресе (мусульманское учебное заведение - ред.) «Хаканиа» вблизи Пешавара. В этом медресе учились многие лидеры движения «Талибан», включая основателя движения – муллу Мухаммада Омара, который многие годы поддерживал дружеские отношения с Уль-Хаком.

Одно время Маулана Сами-уль-Хак заседал в Сенате Пакистана и впоследствии был лидером небольшой политической партии.