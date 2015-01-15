В российских магазинах появилась морковь по 580 гривень за килограмм

Жителей Приморья удивили цены на морковь / Фото УНИАН

В продовольственных магазинах Приморского края РФ в продаже появилась импортная морковь по цене около 2,4 тысячи рублей (приблизительно - 583 гривни по курсу НБУ - прим. УНИАН) за килограмм. Для сравнения, приморскую морковь потребители могут купить по 23-43 рубля за килограмм.

Об этом стало известно после того, как на телефон «горячей линии» департамента лицензирования и торговли Приморья поступили соответствующие обращения россиян, сообщается на сайте администрации Приморского края.

Мониторинг потребительского рынка показал, что в продаже представлен широкий ассортимент импортной моркови.

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Морковь производства ЮАР по цене 483 рубля за 200 граммовую упаковку, производства Израиль по цене 532 рубля за полкилограмма, производства Японии - 315 рублей за килограмм, Республики Корея по цене 250 рублей за килограмм, производства КНР по цене 60 рублей за килограмм.

В администрации Приморского края отметили, что максимальные продажи приходятся на морковь приморского производства и морковь из КНР. Объемы продаж импортной дорогостоящей моркови незначительны и ежемесячно реализуется около 50 килограмм. В то время как ежемесячная реализация приморской моркови превышает 5 тонн.