Европарламент просит страны ЕС избегать односторонних действий с Россией

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции Европарламента относительно ситуации в Украине, принятой сегодня на пленарном заседании в Страсбурге.

„(ЕП) подтверждает, что единство и сплоченность государств-членов ЕС является предпосылкой для успеха любой стратегии ЕС в отношении России; в этой связи призывает правительства государств-членов воздержаться от односторонних действий или риторики и интенсифицировать усилия для выработки общей европейской позиции по отношению к России”, - отмечается в документе.

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„Такое решение должно избежать реализации сценария замороженного конфликта на востоке Украины и в Крыму. (ЕП) призывает высокого представителя очертить подход, который бы сочетал принципиальную и продуманную позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины и принципы международного права с поиском решения кризиса в восточной Украине и Крыму”, - говорится в резолюции.