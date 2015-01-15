Количество российских туристов в Финляндии в ноябре упало на 27%

Число ночевок россиян в финских гостиницах составило в ноябре немногим менее 94 тыс., показывают данные статистического центра, передает Yle. В период с января по ноябрь 2014 года число российских туристов упало на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Читайте такжеРоссияне массово отказываются от поездок на отдых в Польшу из-за курса рубля

Но, несмотря на обвал турпотока из России, россияне остаются самой многочисленной группой иностранных туристов в Финляндии.

В целом, число ночевок иностранных туристов сократилось в ноябре на 6,1%. По части финских туристов падение составило около 3%.