Количество российских туристов в Финляндии в ноябре упало на 27%
12:37, 15 января 2015Мир
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Количество российских туристов в Финляндии упало в ноябре 2014 года на 27%.
Количество российских туристов в Финляндии сократилось / motto.net.ua
Число ночевок россиян в финских гостиницах составило в ноябре немногим менее 94 тыс., показывают данные статистического центра, передает Yle. В период с января по ноябрь 2014 года число российских туристов упало на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
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Но, несмотря на обвал турпотока из России, россияне остаются самой многочисленной группой иностранных туристов в Финляндии.
В целом, число ночевок иностранных туристов сократилось в ноябре на 6,1%. По части финских туристов падение составило около 3%.
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