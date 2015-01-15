Житель Огайо планировал взорвать бомбы у Капитолия

Об этом говорится в материалах суда, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что у 20-летнего Кристофера Корнелла (Christopher Cornell) из Цинциннати были обнаружены полуавтоматическая винтовка и 600 патронов. Кроме того, он пытался изготавливать самодельные взрывные устройства.

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Корнелл в твиттере выражал симпатию «Исламскому государству», выступая под псевдонимом Рахил Мархус Убайда (Raheel Mahrus Ubaydah). Один из агентов ФБР в ходе знакомства с ним, скрывая свое настоящее место службы, выяснил, что тот считает членов Конгресса своими врагами и планирует их убить. Для реализации своего намерения Корнелл решил использовать огнестрельное оружие, а также заложить вблизи Капитолия самодельные бомбы.

В федеральном суде в штате Огайо Корнеллу были предъявлены обвинения в попытке убить чиновников американского правительства, а также во владении огнестрельным оружием с целью приготовления к покушению.