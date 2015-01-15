В РФ антироссийские статьи журналистов приравняют к госизмене

По словам автора нормативного акта, поправки касаются установления административной и уголовной ответственности для руководителей СМИ, "которые допускают публикации с лживой антироссийской информацией, обеспечивают информационную поддержку экстремистским и сепаратистским силам антироссийской направленности, в том числе и при отражении событий за границами России", пишет Украинская правда со ссылкой на Известия.

Поводом к разработке законопроекта стали публикации в российских средствах массовой информации, в которых авторы, по мнению парламентария, допускали некорректные исторические аналогии и трактовку событий в России и в Украине.

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"Подпадать под ответственность будут не рядовые журналисты, а руководители и редакторы, допустившие публикацию. Если МВД видит, что какое-то СМИ настойчиво подает вранье, то у них появляется право на расследование и определение причин вранья", - сообщил Федоров.

Новая уголовная норма о признании антироссийских публикаций государственным преступлением, по мысли законодателя, должна появиться в 10-м разделе УК РФ "Преступления против государственной власти", в котором, среди прочего, содержатся статьи о шпионаже, государственной измене, вооруженном мятеже и знаменитая ст. 282 о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.