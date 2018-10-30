Гробы с крыльями: National Interest включил два истребителя СССР в список худших в истории

Советские ЛаГГ-3 и Миг-23 попали в список худших самолетов за всю историю военной авиации.

На протяжении прошлого века в военной авиации несколько истребителей заслужили себе прозвище «летучий гроб».

Разработчики новых самолетов постоянно пытались переступить через границы технологий и человеческой выносливости, особенно когда речь шла о боевых машинах. Летать на истребителях чрезвычайно опасно, даже когда никто не пытается их сбить.

Разработка же успешной модели – тоже борьба. Относительно небольшие изменения в двигателе, вооружении и корпусе могут превратить воздушный драндулет в элитную боевую машину. Много выдающихся истребителей в истории сначала получали скептические оценки от своих пилотов, пишет National Interest.

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Но элитный статус обычно сохранялся не долго, особенно во время Первой и Второй мировой войны. Истребители, которые господствовали в небе одного года, в следующем уже становились «летающими гробами», поскольку технологии и тактика двигались вперед. Поэтому различие между прекрасным боевым самолетом и плохим может оказаться чрезвычайно небольшим. Однако, издание решило составить свой список худших в истории «летающих гробов».

В него попали самолеты, которые отвечают нескольким критериям: если они не выполнили свою тактическую задачу и плохо показывали себя в сравнении с близкими аналогами, если модель была более опасной для своего же пилота, чем враги в небе и если построение самолета стало ярким примером бесполезной растраты национальных средств. Кроме того, чтобы попасть в список «летающих гробов», нужно было, чтобы с конвейера сошло как минимум 500 образцов модели-кандидата.

Всего в списке National Interest худших истребителей в истории оказались 5 самолетов. И два из них служили в армии СССР.

В частности, «летучим гробом» издание назвало советский ЛаГГ-3. Военная модернизация часто продиктована желанием соответствовать требованиям времени. И СССР в 1930-х годах пытался проводить ее слишком быстро, сосредотачиваясь на военном производстве и технологиях, которые сильно отставали от иностранных аналогов. ЛаГГ-3 впервые взлетел в 1940 году, но был разработан на основе ЛаГГ-1. Он стал основным военным истребителем Советского Союза, когда нацистская Германия вторглась на советскую территорию в 1941-ом. Самолет так кошмарно себя показал и был таким разочарованием, что пилоты расшифровывали аббревиатуру в его названии как «лакированный гарантированный гроб».

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ЛаГГ-3 был совершенно беспомощным в бою. Он содержал в своей конструкции провальную комбинацию из легких деревянных панелей и слабого двигателя. Таким образом, советский истребитель и близко не мог сравниться с более тяжелыми вражескими самолетами Германии и разлетался на осколки в случае попадания. Несмотря на это и на отчаянные попытки СССР на скорую руку подготовить пилотов во время войны, не удивительно, что немецкие и финские пилоты могли похвастаться таким большим количеством сбитых советских соперников. Производство ЛаГГ-3 должно было прекратиться еще в 1942-м, но советская военная промышленность «штамповала» их вплоть до 1944 года.

Также в список провалов National Interest включило Миг-23, который должен был в свое время стать советским ответом на американские F-4 и F-111. Это был действительно мощный и быстрый истребитель, который мог осуществлять атаки и перехватывать цели. Но пилотирование было сплошным кошмаром, так же как и обслуживание. Пилоты испытательной эскадры США «Red Eagle», которые проверяли возможности советских самолетов, пришли к выводу, что Миг-23 – это катастрофа, которая вот-вот случится. В 1984 году генерал-лейтенант Роберт Бонд погиб, когда управлял этим истребителем. Миг-23 должен был восполнить арсеналы всех стран Варшавского договора. Но советские страны-сателлиты отказались от него и отдали предпочтение Миг-21.