Globe and Mail: Россия начнет конфликт с Украиной в Азовском море и уйдет с Донбасса

Завершив войну на украинском востоке, у Кремля появится аргумент для отмены санкций, а новый конфликт позволит и дальше ослаблять Киев.

Лучше строить мосты, чем стены - тезис, который стал мантрой в нынешние времена разделов. Но президент России Владимир Путин создал мост, который стал настоящей стеной.

Известный как «Крымский мост», он соединяет материковую Россию с оккупированным Крымом, который окружает территория и акватория Украины. Обеспечение его всем необходимым было чрезвычайно дорогим до сих пор.

Об этом пишет Globe and Mail, напоминая, что Путин лично открыл мост в мае этого года, проехав все 19 километров его протяженности за рулем грузовика. Хотя строительство оказалось дороже, чем планировалось и обошлось Москве в 4 миллиарда долларов, работы были завершены в срок.

Читайте такжеОткрытие Крымского моста: оккупанты похвастались, что Путин переплюнул Гитлера

Только это подчеркнуло то, насколько большую роль для Путина играет этот мост, построить который он поручил своему другу юности олигарху Аркадию Ротенбергу. Раздутая стоимость проекта и его чрезвычайное политическое значение для российского автократа объясняет, почему все попытки надавить на Россию и заставить ее вернуть Крым под контроль Украины терпят неудачу. Поддержка оккупации украинского полуострова - это единственная вещь, в которой Путин и его заклятый враг Алексей Навальный сходятся во мнениях. Если российский президент вернет Крым законному владельцу, это станет фатальным знаком о его слабости, политическим самоубийством.

Ровно так же, как мост соединяет российскую территорию с Крымом, он отделяет Азовское море от Черного, пролегая через узкий Керченский пролив. Азовское море самое мелкое в мире. Это делает его очень не простой акваторией для судоходства. Но несмотря на это, через два азовских порта Украина экспортирует свою сталь и аграрную продукцию. Теперь сама структура моста через Керченский пролив ограничивает движение судов выше 33 метров. И это уже ограничило транспортировки из Украины через азовские порты приблизительно на 25%.

Читайте такжеWashington Post: Российская оккупация Крыма токсичнее, чем кажется

Нет никакого сомнения, что для России Крымский мост стал важным национальным активом. Атака на мост будет атакой против самого Путина, его режима и его престижа. И из-за этого, несомненно, он стал целью для всех врагов России в Украине: официальных и не официальных. Российский автократ защищает этот свой актив с помощью подконтрольной только ему национальной гвардии, которой командует его бывший личный охранник Виктор Золотов. Последний отчитывается напрямую президенту, а не Министру обороны РФ. Москва идет на очень неординарные шаги, чтобы защитить мост от ударов с воздуха, моря или из-под воды. Она разместила на оккупированном полуострове ракеты С-400, а вооруженные водолазы постоянно дежурят и следят, чтобы никто не попытался навредить объекту. Подводные и воздушные беспилотники тоже применяют, чтобы выявить враждебные попытки нападения. По мнению канадского издания, именно поэтому российские военные останавливают и обыскивают любое судно, которое направляется из Украины. Однако, эти действия вредят украинским портам в Азовском море. Госдепартамент США уже отметил, что поведение России - это «квазиблоказа», которая нарушает международные нормы и нацелена «дестабилизировать Украину».

Экономический ущерб для Украины - это вторичная, но важная роль Крымского моста. Это очередной пример гибридных тактик России, которая старается не уничтожить врага, а максимального его ослабить. Москва также провела военные учения в акватории, которая на самом деле принадлежит Украине. Но чем больше напряжение, тем выгоднее Кремлю, который хочет создать новый конфликт на замену Донбассу, где уже пятый год идет война малой интенсивности.

Читайте такжеРФ закрыла часть Азовского моря для украинских судов

Для России также важно, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО. А конфликт в Азовском море породит еще один территориальный спор. Альянс не предоставляет членство странам, у которых есть международные споры относительно территорий и замороженные конфликты. Путину нужен простор для того, чтобы договориться с Западом о тех частях Украины, где идет война, в частности, через выполнение Минских соглашений. Канцлер Германии Ангела Меркель в сентябре заявила: «Пока Минские соглашения не будут выполнены или не будет достигнуто прогресса в их исполнении, мы не будем рассматривать вопрос отмены санкций против России». Важный момент: канцлер сказала, что «прогресса» достаточно, чтобы отменить санкций. И при этом ни словом не упомянула Крым.

Путину очень важно избавиться от экономического давления Запада. Сокращение финансов заставило его поднять пенсионный возраст на 5 лет. Это вызвало недовольство россиян. «Мы не хотим умереть на работе» - таков был лозунг последних протестов против пенсионной реформы, в которых участвовали не только городской средний класс или интеллигенция, но и простые «работяги».

Олигархи тоже страдают от санкций. Им пришлось продать свои дорогие иностранные частные самолеты. Федор Достоевский называл людей «неблагодарными двуногими животными». Поэтому, несомненно, в кругах российских олигархов точно есть те, кто теперь искоса смотрит на Путина.

Судя по всему, Крымский мост - часть политической игры российского автократа. Он не только позволяет закрепиться в Крыму, но и помогает усилить конфликт с Украиной в Азовском море, благодаря которому можно будет сыграть миротворца в Донецке. Желая добиться отмены санкций, Путин попытается устроить «атаку шармом». Но надо помнить: это все равно атака.