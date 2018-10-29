Трамп назвал СМИ «настоящими врагами людей»

Трамп добавил, что медиа должны прекратить свою «открытую и очевидную враждебность» и сообщать новости «объективно и честно».

Президент США Дональд Трамп усилил критику в адрес СМИ после рассылки подозрительных посылок и стрельбы в синагоге в Питтсбурге, которые произошли за несколько дней до промежуточных выборов.

Трамп написал в твиттере, что СМИ были «настоящим врагом людей».

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По его словам, неточные, и даже «мошеннические» сообщения СМИ способствовали усилению агрессии в стране. Он добавил, что медиа должны прекратить свою «открытую и очевидную враждебность» и сообщать новости «объективно и честно».

Комментарий Трампа последовал после стрельбы в синагоге в Питтсбурге, а также рассылки подозрительных посылок ведущим политиками-членам Демократической партии и CNN.