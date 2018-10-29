The Guardian: Первый тесть Трампа «стучал» на него спецслужбам Чехословакии

Во времена Холодной войны коммунистические спецслужбы в Праге, связанные с КГБ СССР, считали миллиардера перспективным кандидатом для «обработки».

Разведка коммунистической Чехословакии в 1980-х годах вела активную шпионскую кампанию против Дональда Трампа, который на то время был лишь заметным американским бизнесменом.

Через него пражские спецслужбы пытались получили информацию о «высших эшелонах правительства США». Об этом, как пишет The Guardian, свидетельствуют архивные файлы и признание бывших шпионов, которые работали во времена Холодной войны.

Читайте такжеBloomberg: Неуклюжесть ИГРУ пугает и бесит Путина

Служба государственной безопасности Чехословакии (StB) начала активно «обрабатывать» Трампа после того, как он в 1977 году вступил в брак со своей первой женой Иваной Зельничковой. Операция велась из города Злин на юго-западе тогдашней коммунистической страны, где Зельничкова родилась и выросла. Ее отец, Милош Зельничек, регулярно передавал информацию службе StB о визитах дочери из США и о карьере своего зятя в Нью-Йорке. Первого тестя Трампа в чехословацкой спецслужбы считали «тайным информатором». Его сотрудничество с StB продолжалось вплоть до падения коммунистического режима в Праге.

Архивные записи, которые попали в руки The Guardian, свидетельствуют, что интерес StB к Трампу оживился после президентских выборов 1988 года, на которых победил Джордж Буш-старший. Первый директорат коммунистической спецслужбы, руководил внешними шпионами, приказал «углубить» активность, связанную с Трампом.

Бывший чиновник чехословацкой Службы государственной безопасности Властимил Данек подтвердил существование кампании, связанной с нынешним президентом США.

«Трамп, конечно же, был очень интересным для нас. Он был бизнесменом, у него было много связей даже в американской политике. Мы фокусировались на нем, знали, что он влиятельный. У нас была информация, что он хочет быть президентом в будущем», - сказал Данек.

Читайте такжеThe National Interest: Трамп – это американский Ельцин

По его словам, его начальство в Праге тоже было сосредоточено на Трампе.

«Первый директорат StB тоже был им заинтересован. Не знаю, делились ли они информацией о Трампе с КГБ. Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - добавил бывший чехословацкий шпион.

В старых пражских документах ничего не сказано, была ли десятилетняя операция начата по приказу Советского Союза. Но чехословацкие шпионы постоянно передавали коллегам в КГБ свои данные. В Москве их называли «друзьями».

Летом 1987 года Дональд и Ивана Трамп посетили Москву и тогдашний Ленинград. Посетить города их пригласил посол СССР в Вашингтоне Юрий Дубинин. Поездку организовала фирма «Интурист», которая была прикрытием для КГБ. Именно после возвращения из Москвы Трамп впервые заговорил, что хотел бы баллотироваться в президенты. Тогда его политические амбиции быстро развеялись. В октябре 1988 года в день выборов в США Ивана Трамп посетила родителей в Злине. Согласно документам, она «уверенно» предсказала победу Буша и сказала об этом отцу. А тот быстро донес эту информацию спецслужбам.