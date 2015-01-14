Состояние британской медсестры с Эболой улучшилось - BBC

09:12, 14 января 2015
Мир
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Британская медсестра Полин Кафферки, которая заболела лихорадкой Эбола после возвращения из Африки, вышла из критического состояния, сообщили представители лондонской Королевской клинической больницы.

REUTERS

39-летней Кафферки, которая живет в Глазго, поставили диагноз лихорадка Эбола 28 декабря, вскоре после ее возвращения из Сьерра-Леоне, где она была волонтером благотворительной организации Save the Children. 4 января ее состояние назвали критическим, передает BBC Украина.

В заявлении больницы говорится, что пациентка демонстрирует "признаки улучшения состояния".

"Королевская общедоступная клиническая больница имеет честь объявить, что Полин Кафферки показывает признаки улучшения и больше не находится в критическом состоянии, - сказано в заявлении больницы. - Она остается в изоляции и получает специализированный курс лечения от вируса Эбола".

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