Состояние британской медсестры с Эболой улучшилось - BBC

39-летней Кафферки, которая живет в Глазго, поставили диагноз лихорадка Эбола 28 декабря, вскоре после ее возвращения из Сьерра-Леоне, где она была волонтером благотворительной организации Save the Children. 4 января ее состояние назвали критическим, передает BBC Украина.

В заявлении больницы говорится, что пациентка демонстрирует "признаки улучшения состояния".

"Королевская общедоступная клиническая больница имеет честь объявить, что Полин Кафферки показывает признаки улучшения и больше не находится в критическом состоянии, - сказано в заявлении больницы. - Она остается в изоляции и получает специализированный курс лечения от вируса Эбола".

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