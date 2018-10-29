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В Грузии проведут второй тур президентских выборов

08:32, 29 октября 2018
Мир
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REUTERS

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Сообщается, что независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили в ходе первого тура голосования набирает 38,6% голосов, в то время как для окончательной победы в первом туре президентских выборов необходимо получить 50% голосов.

Во второй тур также вышел конкурент Зурабишвили от оппозиции Григор Вашадзе, получивший 37,75% голосов. Отмечается, что данные были получены по итогам обработки данных с 98,25% участков.

Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после обработки 75% данных.

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Теги: #выборы#Грузия