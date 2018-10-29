В Грузии проведут второй тур президентских выборов
08:32, 29 октября 2018Мир
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Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после обработки 75% данных.
REUTERS
Центральная избирательная комиссия Грузии объявила о необходимости проведения второго тура выборов главы государства.
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Сообщается, что независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили в ходе первого тура голосования набирает 38,6% голосов, в то время как для окончательной победы в первом туре президентских выборов необходимо получить 50% голосов.
Во второй тур также вышел конкурент Зурабишвили от оппозиции Григор Вашадзе, получивший 37,75% голосов. Отмечается, что данные были получены по итогам обработки данных с 98,25% участков.
Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после обработки 75% данных.
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