В Грузии проведут второй тур президентских выборов

Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после обработки 75% данных.

Центральная избирательная комиссия Грузии объявила о необходимости проведения второго тура выборов главы государства.

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Сообщается, что независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили в ходе первого тура голосования набирает 38,6% голосов, в то время как для окончательной победы в первом туре президентских выборов необходимо получить 50% голосов.

Во второй тур также вышел конкурент Зурабишвили от оппозиции Григор Вашадзе, получивший 37,75% голосов. Отмечается, что данные были получены по итогам обработки данных с 98,25% участков.

Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после обработки 75% данных.