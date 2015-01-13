Die Welt: Брюссель должен прекратить переговоры с Эрдоганом!

Об этом пишет Кристоф Шлитц в статье «Брюссель должен прекратить переговоры с Эрдоганом!», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Протесты в Европе против заявки Турции на вступление в ЕС, по мнению премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, которого в видео его партии ПСР (Партия справедливости и развития) называют «надеждой мусульманских труждающихся и обремененных», являются причиной насильственных действий радикальных исламистов, таких как теракты в Париже.

Это смешно, жалко и неправильно. Проще говоря, не ЕС, а Турция несет ответственность за тянущиеся более десяти лет переговоры о вступлении в ЕС.

Нынешний президент Эрдоган начал как реформатор, а закончил как гегемон. Он построил президентскую систему правления, в которой демократические права и контроль систематически нарушаются. Он разжег турецкий национализм и панисламистскую политику в духе Абдул-Хамида ІІ.

Ценности важнее, чем дипломатическая канитель

Своей аматорской внешней политикой он легко поставил на карту влияние Турции в арабском мире. И допустил, что Турция стала не только одной из наиболее важных стран для подбора джихадистов, но и транзитной страной для международных террористов.

Надежда европейцев на то, что страна на Босфоре станет более «демократической» во время переговоров о вступлении, не подтвердилась. Наоборот. Турция уже давно не соответствует Копенгагенским критериям 1993 года – таким как демократия, верховенство закона и плюрализм, - которые являются предпосылкой для переговоров о вступлении. У Запада больше нет причин цепляться за иллюзии о вступлении Турции в ЕС.

Брюссель должен наконец прекратить переговоры с автократом Эрдоганом! Реальная защита европейских ценностей гораздо более важна, чем вечная дипломатическая канитель, в первую очередь из-за геостратегического значения Анкары. Европейский Союз необходим Эрдогану намного больше. Скоро он это поймет.