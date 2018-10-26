В Пентагоне одобрили отправку военных на границу с Мексикой

Подчеркивается, что одобрение Мэттиса не является «приказом к разворачиванию войск».

Глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис одобрил отправку военнослужащих на американо-мексиканской границе, передает Reuters со ссылкой источники.

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Как отмечается, в документе не указывается число военных, которых планируется отправить на границу с Мексикой.

Подчеркивается, что одобрение Мэттиса не является «приказом к разворачиванию войск».

Ранее The Washington Post писала, что президент США Дональд Трамп задумал специальным указом закрыть южную границу от мигрантов.