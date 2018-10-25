Самолет Wizz Air совершил аварийную посадку из-за сообщения о бомбе

Сообщение поступило из грузинского аэропорта.

Самолет лоукост-оператора Wizz Air следовал из Кутаиси в Варшаву. Однако, рейс пришлось прервать и осуществить срочную посадку в Бухаресте из-за сообщения о бомбе.

Как сообщает Reuters, на борту самолета находились 173 пассажира. Их эвакуировали немедленно после посадки в румынской столице.

«Сообщение об угрозе бомбы поступило из аэропорта Кутаиси. Там женщина дала очень точные детали», - сказал пресс-секретарь аэропорта в Бухаресте Валентин Йордаче.

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Сейчас самолет проходит проверки. Как только они будут закончены, рейс продолжится.