Самолет Wizz Air совершил аварийную посадку из-за сообщения о бомбе
19:03, 25 октября 2018Мир
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Сообщение поступило из грузинского аэропорта.
Иллюстрация REUTERS
Самолет лоукост-оператора Wizz Air следовал из Кутаиси в Варшаву. Однако, рейс пришлось прервать и осуществить срочную посадку в Бухаресте из-за сообщения о бомбе.
Как сообщает Reuters, на борту самолета находились 173 пассажира. Их эвакуировали немедленно после посадки в румынской столице.
«Сообщение об угрозе бомбы поступило из аэропорта Кутаиси. Там женщина дала очень точные детали», - сказал пресс-секретарь аэропорта в Бухаресте Валентин Йордаче.
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Сейчас самолет проходит проверки. Как только они будут закончены, рейс продолжится.
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