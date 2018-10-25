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Телефон Трампа прослушивают китайские и российские спецслужбы -NYT

06:14, 25 октября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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По мнению спецслужб, телефон Трампа прослушивают сотрудники разведки Китая и России, сообщает The New York Times.

По данным издания, Трамп игнорирует советы спецслужб и продолжает пользоваться телефоном без необходимого уровня защиты.

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Теги: #телефон#спецслужбы#Дональд Трамп