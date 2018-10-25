Телефон Трампа прослушивают китайские и российские спецслужбы -NYT

Трамп игнорирует советы спецслужб и продолжает пользоваться телефоном.

Спецслужбы США неоднократно предупреждали президента Дональда Трампа о том, что его личный телефон недостаточно защищен. Читайте такжеЗять назвал Трампа «черным лебедем» По мнению спецслужб, телефон Трампа прослушивают сотрудники разведки Китая и России, сообщает The New York Times. По данным издания, Трамп игнорирует советы спецслужб и продолжает пользоваться телефоном без необходимого уровня защиты.

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