Вице-президент США допустил размещение ядерного оружия в космосе

Пенс убежден, что это никак не противоречит действующим международным законам.

Чиновники США уже продвигают идею доставлять грузы американским войскам с помощью многоразовых ракет через космические порты. Поэтому размещение на орбите огневых сил тоже может быть не таким уж и маловероятным.

Вице-президент США Майк Пенс не исключает возможности, что ядерное оружие его страны в будущем будет размещено в космосе, пишет Business Insider. Пока условия Соглашения о космосе от 1967 года запрещает размещать на орбите «оружие массового уничтожения». Однако, документ не запрещает выводить туда обычные виды вооружения. Американские журналисты спросили Пенса, не думает ли Вашингтон добиться пересмотра международных договоренностей.

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«Это соглашение, оно не запрещает военную активность. Оно дает странам вполне широкую гибкость действовать в интересах своей безопасности в космосе. Сейчас мы не видим необходимости вносить изменения в договор. Но со временем надежда на то, что космос останется плоскостью, в которой царит мир, будет требовать военного присутствия», - объяснил вице-президент США.

На уточняющий вопрос журналистов Пенс подчеркнул, что сейчас размещение ядерного оружия на орбите Земли запрещено.

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«Но, по моему мнению, нам нужно позаботиться о том, чтобы обеспечить защиту народу Соединенных Штатов. И президент решителен в этом. Мы хотим и дальше поддерживать принцип, согласно которому мир достигается через силу», - сказал он.