Британские депутаты пытаются очистить парламент от знати со связями с Москвой.

Депутаты Палаты представителей Великобритании требуют, чтобы пэры в парламенте отказались от своих финансовых интересов, связанных с Россией на фоне роста агрессии Москвы.

Об этом пишет The Times, добавляя, что депутаты и активисты за повышение прозрачности требуют также пересмотреть и сделать более жесткими условия Кодекса поведения лордов в парламенте. В частности, предлагается усилить те пункты, которые касаются связи с другими странами.

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Эти призывы прозвучали после расследования The Times, в ходе которого было выявлено, что ряд пэров в Палате лордов тесно связаны с Россией. И эти связи они поддерживали даже во время атаки с помощью яда «Новичок» в Солсбери.

Издание отмечает, что лорд Скиделски, который занимает должность в верхней палате британского парламента, оказался одним из членов совета директоров российской компании «Роснефть». В 2014 году он выступал в Палате общин и протестовал против введения санкций против России после аннексии украинского Крыма.

Лорд Понсонби Шелбредский – член Лейбористской партии. В реестре депутатов он признался, что входит в совет директоров российской нефтегазовой компании RNG Joint Stock Company, а также ее родительской фирмы Eastsib. Последняя зарегистрирована на Кипре, но действует в России.

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Лорд Траскотт получает доход за роль председателя консультативного совета Russian Gold Fund, который инвестирует в частные акции. В январе британский дворянин называл «фантазией» утверждение, что Россия может устроить атаку против стран НАТО. Он также призвал Лондон улучшать отношения с Кремлем. Его жена – Светлана Черникова – дочь российского полковника. Лорд Траскотт в комментарии The Times настаивал, что Russian Gold Fund – это якобы не российская компания и в ней «нет российских денег».

Разоблачение привело британских парламентариев в ярость. Депутат палаты общин от Консервативной партии Боб Сили призвал лордов, которые работают на враждебные страны, отказаться от права участвовать в заседаниях парламента.