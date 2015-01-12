AirAsia: один из двух черных ящиков подняли на поверхность – Le Figaro

Об этом сообщается в статье «AirAsia: один из двух черных ящиков подняли на поверхность», опубликованной во французской газете Le Figaro.

Тайна, которой окутана эта катастрофа, в ближайшее время должна быть раскрыта. Сегодня утром команда водолазов подняла на поверхность один из двух черных ящиков, сигнал от которого удалось уловить еще в пятницу. Местонахождение второго бортового самописца, который содержит записи разговоров в кабине пилотов, также удалось определить. По словам главнокомандующего армией генерала Мулдоко, второй черный ящик, который посылает сильные сигналы, должен находиться на расстоянии не больше 20 м от первого ящика, который уже вытащили из воды.

Первые результаты экспертизы показали, что самолет, совершавший рейс QZ8501 и потерпевший крушение в Яванском море, на борту которого находилось 162 человека, «взорвался» из-за сильного изменения давления воздуха. «Проведенный мною анализ на основе найденного обломка самолета и других результатов, свидетельствует о том, что самолет взорвался до того как коснулся поверхности воды», – сообщил высокопоставленный чиновник индонезийского правительства сегодня утром, добавив, что левая часть самолета по всей видимости распалась. Следователи, однако, высказали сомнения по этому поводу и заявили, что на сегодняшний день нет таких данных, которые могли бы подтвердить версию о взрыве.

Черный ящик, который находится в хорошем состоянии, по словам Татанга Курниади, главы Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии (NTSC), был доставлен в город Пангкалан-Бун, который является координационным центром для поисков. «Передать черный ящик довольно просто, на это требуется не больше одного дня, но на расшифровку данных может потребоваться от двух недель до месяца», – сказал Марджоно Сисвосуварно, который курирует расследование NTSC.

Что касается пассажиров, только 48 тел были извлечены из воды. Родственники погибших попросили индонезийские власти сосредоточиться на поиске пропавших без вести. «Все корабли, в том числе корабли наших друзей, в первую очередь будут заниматься поиском тел погибших, которые все еще находятся под водой», – сказал координатор исследования, Франсискус Бамбанг Сулистио.