Зять назвал Трампа «черным лебедем»

Такое мнение Джаред Кушнер выразил, когда его спросили, как повлияет на Трампа возможный провал Республиканской партии на промежуточных выборах.

Джаред Кушнер, зять и советник американского лидера Дональда Трампа, во время конференции CITIZEN в Нью-Йорке заявил, что президент США является «черным лебедем».

Такое мнение Кушнер выразил, когда его спросили, как повлияет на Трампа возможный провал Республиканской партии на промежуточных выборах. Об этом сообщает телеканал CNN.

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«Он черный лебедь. Он всю жизнь был черным лебедем», — отреагировал Кушнер.

На телеканале напомнили, что автором этого термина является американский математик и трейдер Нассим Николя Талеб. Он назвал «черными лебедями» людей, которых невозможно подчинить никаким прогнозам и которые меняют представление остальных о том, что можно и следует прогнозировать.