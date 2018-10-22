Bloomberg: Санкции США заставили российского олигарха отказаться от контроля над Mail.ru

Один из богатейших российских миллиардеров пытается уберечь свои активы от Вашингтона.

Один из самых богатых граждан России Алишер Усманов отказался от контроля над мажоритарной долей в Mail.ru Group, пытаясь спасти свою интернет-компанию от санкций США.

Холдинг олигарха USM и прокремлевский оператор MegaFon авторизировали менеджмент Mail.ru во главе с исполнительным директором Борисом Добродеевым распоряжаться правом голоса на основе 59%-й ставки в интернет-фирме.

Об этом сообщает Bloomberg, напоминая, что санкции против России за агрессию против Украины появились еще во времена президентства Барака Обамы. Но с момента прихода к власти Дональда Трампа они стали значительно жестче. Из-за этого российские богачи все активнее пытаются перевести свои активы в плоскость, в которой американский Минфин не сможет просто их заблокировать с целью наказать Кремль за вмешательство в американские выборы или за отравление экс-шпиона на территории Британии.

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Передав контроль над Mail.ru менеджменту, Усманов «пытается сократить потенциальные риски для интернет-компании на случай, если США включат миллиардера в список санкций», - пояснил аналитик Sova Capital Александр Венгранович. Он также напомнил, что MegaFon также покинул Лондонскую фондовую биржу по тем же причинам.