С пивом и картошкой фри: Меркель и Макрона заметили в баре в Брюсселе (видео)
11:17, 19 октября 2018Мир
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В брюссельском баре застали лидеров четырех стран с кружками пива.
Иллюстрация / REUTERS
Меркель и Макрона заметили в баре в Брюсселе за пивом и картофелем фри.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В брюссельском баре застали лидеров четырех стран с кружками пива.
После напряженных переговоров о Brexit, в бар в центре города зашли канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а еще премьеры Бельгии и Люксембурга.
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