С пивом и картошкой фри: Меркель и Макрона заметили в баре в Брюсселе (видео)

В брюссельском баре застали лидеров четырех стран с кружками пива.

Меркель и Макрона заметили в баре в Брюсселе за пивом и картофелем фри.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В брюссельском баре застали лидеров четырех стран с кружками пива.

После напряженных переговоров о Brexit, в бар в центре города зашли канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а еще премьеры Бельгии и Люксембурга.