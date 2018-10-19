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С пивом и картошкой фри: Меркель и Макрона заметили в баре в Брюсселе (видео)

11:17, 19 октября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В брюссельском баре застали лидеров четырех стран с кружками пива.

После напряженных переговоров о Brexit, в бар в центре города зашли канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а еще премьеры Бельгии и Люксембурга.

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Теги: #Brexit саммит#Ангела Меркель#Эммануэль Макрон