Умер итальянский режиссер Франческо Рози

Его наиболее популярным фильмом считается гангстерская лента "Дон Лучиано", сообщает Би-би-си.

За фильм "Дело Маттеи" в 1972 году он получил Золотую пальмовую ветвь на фестивале в Канне.

Режиссер становился лауреатом Венецианского, Берлинского и Московского кинофестивалей.

Начиная свою кинокарьеру, Франческо Рози работал ассистентом у классиков итальянского кинематографа - Лукино Висконти и Микеланджело Антониони.