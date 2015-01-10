Умер итальянский режиссер Франческо Рози
18:43, 10 января 2015Мир
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Известный итальянский режиссер, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Франческо Рози скончался в возрасте 92 лет.
В Риме умер режиссер Франческо Рози \ www.cineblog.it
Его наиболее популярным фильмом считается гангстерская лента "Дон Лучиано", сообщает Би-би-си.
За фильм "Дело Маттеи" в 1972 году он получил Золотую пальмовую ветвь на фестивале в Канне.
Режиссер становился лауреатом Венецианского, Берлинского и Московского кинофестивалей.
Начиная свою кинокарьеру, Франческо Рози работал ассистентом у классиков итальянского кинематографа - Лукино Висконти и Микеланджело Антониони.
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