Новый президент Шри-Ланки принял присягу

"Махинда Раджапакса, который руководил страной с 2005 года, поиграл на выборах - его бывший союзник получил 51,3% голосов, передает Би-би-си. До выборов Сиризена заручился поддержкой со стороны тамильских и мусульманских лидеров. В то же время результаты голосования показали, что он получил большое количество голосов сингалов, которые на предыдущих выборах поддержали Раджапакса", - говорится в сообщении.

Сторонники политика отмечают, что при его президентстве прекратилась гражданская война и произошел подъем в экономике, однако критики считают, что президент становится более авторитарным и коррумпированным.