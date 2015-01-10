Новый президент Шри-Ланки принял присягу
15:43, 10 января 2015Мир
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Маитрипала Сиризена принял присягу президента через несколько часов после объявления официальных результатов выборов в Шри-Ланке.
Шри Ланка получила нового президента \ yran.tourister.ru
"Махинда Раджапакса, который руководил страной с 2005 года, поиграл на выборах - его бывший союзник получил 51,3% голосов, передает Би-би-си. До выборов Сиризена заручился поддержкой со стороны тамильских и мусульманских лидеров. В то же время результаты голосования показали, что он получил большое количество голосов сингалов, которые на предыдущих выборах поддержали Раджапакса", - говорится в сообщении.
Сторонники политика отмечают, что при его президентстве прекратилась гражданская война и произошел подъем в экономике, однако критики считают, что президент становится более авторитарным и коррумпированным.
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