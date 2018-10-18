Washington Post: Трамп дал всем деспотам мира лицензию на убийство

Каждый автократ планеты: от Ким Чен Ына до Путина, - хорошо знает, что Америка почти никак не накажет его за все вопиющие преступления.

Американский историк Дэвид Фромкин недавно издал новую книгу под названием «Во времена американцев». В ней внимание сосредоточено на Франклине Рузвельте, Гарри Трумене, Джордже Маршалле и Дугласе МакАртуре.

Эти американские политические и военные деятели создали мировой порядок на руинах после Второй мировой войны. Будущие же историки, которые будут писать о наших временах, смогут назвать свою книгу «Во времена автократов».

Об этом пишет Washington Post, напоминая о том, как философ Френсис Фукуяма назвал завершение Холодной войны «концом истории». Тогда, казалось, весь мир перешел к демократической либеральной модели. Но этот исторический момент теперь кажется таким же далеким, как и так называемая «Прекрасная эпоха», которая продолжалась до 1914 года. Наступила эра автократов и будущих автократов, какими станут популисты и националисты. Либералы в классическом понимании, которые продвигали идеи личной свободы, теперь оказались под таким же давлением, как и в 1930-х годах.

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В отчете Freedom House от 2017 года констатируется сокращение свободы в мире «уже 12-й год подряд». За последние три года в 113 странах мира ситуация со свободой ухудшилась, и лишь в 62 улучшилась.

Куда не посмотри, везде нелиберальные правители наращивают власть и используют ее решительно и безжалостно. Владимир Путин аннексировал Крым и оккупировал территории на Востоке Украины. Он демонстрирует российскую силу на Ближнем Востоке, попытался убить экс-шпиона на британской территории и даже вмешивался в выборы США. Лидер Китая Си Цзиньпин наращивает абсолютную власть и одновременно пытается установить военный контроль над Южно-Китайским морем. Китайский автократ заключил более миллиона уйгуров в специальных лагерях перевоспитания.

Сирийский диктатор Башар Асад сбрасывает барельные бомбы и травит химическим оружием собственный народ, чтобы спасти свое правление. Президент Филиппин Родриго Дютерте отправляет отряды смерти для казни наркозависимых граждан. Нелиберальные лидеры подрывают демократию в Польше, Венгрии, Никарагуа, а скоро это может начаться и в Бразилии. Тем временем, крон-принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман без разбора бомбит людей в Йемене, блокирует Катар, похищает премьер-министра Ливана, заключает в тюрьму диссидентов. А теперь его подозревают в причастности к убийству журналиста Washington Post Джамаля Хашогги.

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В этой кошмарной тенденции нельзя винить только США. Но и полностью отбросить роль Америки тоже нельзя. Мир пережил две волны наиболее активного распространения демократии: сначала в 40-50 годах, а затем в 80-90-х годах прошлого века. Тогда США были на пике своей силы и уверенности. Американская помощь была критически важна для демократических преобразований в разных странах, например, в Польше и Сальвадоре. Но желание Вашингтона бороться за свободу испарилось после войны в Ираке, когда цена государственного строительства силой оказалась очень ощутимой. Президент Барак Обама все еще верил в необходимость распространять права человека, но он не очень хотел встревать в войны за границей в отличие от своего предшественника Джорджа Буша-младшего.

Теперь президент Дональд Трамп дает все основания считать, что он не просто не хочет бороться за свободу, но и готов сражаться против нее. Нынешний американский президент говорит, что решение Си Цзиньпина править до конца своих дней «замечательное». Он хвалит Дютерте за «невероятную работу», которую он сделал для решения «проблемы с наркотиками». Трамп поздравил Раджепа Тайипа Эрдогана с победой на сфальсифицированном референдуме, который толкает к смерти турецкую демократию. При этом американский лидер признается в «любви» к диктатору КНДР Ким Чен Ыну. На замечание журналиста Лесли Стела, что северокорейский деспот практикует репрессии, морит голодом людей и бросает их в ГУЛАГ, Трамп быстро ответил, что он «хорошо ладит с Кимом».

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На вопрос о причастности Путина к убийствам и отравлениям, Трамп признал, что, возможно, российский президент действительно виноват. Но «это происходит не в нашей стране». А значит можно наплевать на это. И Британия может сама разбираться с российскими убийцами. Единственное, что тревожит нынешнего американского президента – это отношение других лидеров лично к нему. То, как они обходятся с собственным народом или соседями, для него не имеет значения. Это объясняет, почему Трамп не продемонстрировал должное недовольство тем, что американского журналиста и гражданина Кашогги убили на территории одной из стран НАТО. Его угрозы «серьезными последствиями» развеивает его личное желание поверить в возражение Саудовской Аравии. Так же он соглашается с возражениями Путина, который утверждает, что не причастен к взлому систем демократов перед выборами в США.

Издание отмечает, что диктаторы по всему миру чувствуют себя увереннее из-за американского отречения от власти. Это прекрасная пора, чтобы быть диктатором и опасна, чтобы быть диссидентом. Трамп дал каждому деспоту на планете лицензию на убийство без страха, что США отреагируют. Потому что очень вероятно, что нынешняя Америка промолчит.