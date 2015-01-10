Сірісена принял присягу нового президента Шри-Ланки

00:24, 10 января 2015
Мир
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 Кандидат от объединенной оппозиции Маитхрипала Сирисена, который в пятницу ранее был официально объявлен победителем состоявшихся в четверг президентских выборов в Шри-Ланке, принес присягу в качестве шестого главы государства. 

REUTERS

Торжественная церемония инаугурации состоялась в городе Коломбо, передает ТАСС.

Сирисена получил на выборах 51,28% голосов.

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