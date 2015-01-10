Сірісена принял присягу нового президента Шри-Ланки

Кандидат от объединенной оппозиции Маитхрипала Сирисена, который в пятницу ранее был официально объявлен победителем состоявшихся в четверг президентских выборов в Шри-Ланке, принес присягу в качестве шестого главы государства.

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