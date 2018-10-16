В Нью-Йорке впервые за четверть века выходные прошли без стрельбы
14:30, 16 октября 2018Мир
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Последний раз подобная ситуация фиксировалась в 1993 году.
Иллюстрация / REUTERS
В Нью-Йорке на минувших выходных впервые за 25 лет не зафиксировали ни одного случая стрельбы.
Как отмечается, последний раз подобная ситуация фиксировалась в 1993 году. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию американского города.
Мэр города Билл де Блазио похвалил полицейских Нью-Йорка.
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«На последних выходных — в пятницу, субботу и воскресенье — не было ни одного случая стрельбы в Нью-Йорке. Разве это не здорово?» — высказался де Блазио.
Тем не менее уже в понедельник в городе произошла стрельба: в районе Бронкс мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Сообщается, что его здоровью ничто не угрожает.
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