В Париже 11 января состоится международное совещание по борьбе с терроризмом

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Франции Бернара Казнева.

”Я взял на себя инициативу пригласить в Париж в воскресенье моих коллег из европейских стран, наиболее часто сталкивающихся с проявлениями терроризма, еврокомиссара Димитриса Аврамопулоса, координатора Евросоюза по борьбе с терроризмом Жиля де Керкова, а также американских коллег - министра юстиции США Эрика Холдера и главу министерства внутренней безопасности Джея Джонсона”, - сказал Казнев на пресс-конференции.

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По его словам, встреча позволит обменяться информацией и обсудить общие проблемы и вызовы, стоящие перед правоохранительными органами в противодействии террористам.

Как сообщал УНИАН, вчера злоумышленники ворвались в редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже и открыли огонь по находившимся там людям. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Жертвами нападения стали 12 человек, еще 11 получили различные ранения, из них четверо по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.