На редакцию Charlie Hebdo напали во время планерки, среди погибших - главред
В числе погибших в результате нападения на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo был главный редактор издания и карикатурист Стефан Шарбонье (Stephane Charbonnier).
Как сообщает The Daily Telegraph, Шарбонье был в черном списке террористической группировки «Аль-Каида». Боевики охотились на него за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.
Читайте такжеВ сети опубликовано видео вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo
Среди погибших также оказались такие известные карикатуристы, как Жан Кабю, Жорж Волински и Бернар Вельяк, известный под псевдонимом Тинью, сообщает Lenta.ru.
Как сообщает Le Parisien, нападение на редакцию журнала пришлось как раз на время утренней планерки. На собрании присутствовали все основные журналисты издания.
Сообщается, что за день до теракта журналисты опубликовали в Twitter журнала карикатуру на лидера радикальной группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, сопровождающуюся подписью «С наилучшими пожеланиями, кстати».