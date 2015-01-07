На редакцию Charlie Hebdo напали во время планерки, среди погибших - главред

Как сообщает The Daily Telegraph, Шарбонье был в черном списке террористической группировки «Аль-Каида». Боевики охотились на него за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Читайте такжеВ сети опубликовано видео вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo

Среди погибших также оказались такие известные карикатуристы, как Жан Кабю, Жорж Волински и Бернар Вельяк, известный под псевдонимом Тинью, сообщает Lenta.ru.

Как сообщает Le Parisien, нападение на редакцию журнала пришлось как раз на время утренней планерки. На собрании присутствовали все основные журналисты издания.

Сообщается, что за день до теракта журналисты опубликовали в Twitter журнала карикатуру на лидера радикальной группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, сопровождающуюся подписью «С наилучшими пожеланиями, кстати».