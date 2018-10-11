Business Insider: Ураган «Майкл» разнес военную базу ВВС США

Американские военные уверяют, что никто не пострадал, но убытки на базе оценивать пока опасно.

База военно-воздушных сил США «Тиндалл» в штате Флорида сильно повреждена после «прямого удара» урагана четвертой категории «Майкл».

Об этом пишет Business Insider, добавляя, что скорость порывов ветра достигают 200 километров в час. На официальной странице военной базы в Facebook появилось сообщение, в котором указывается, что она сильно пострадала, однако точно сказать об убытках пока не возможно. Поскольку оценивать ущерб пока опасно.

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Также в сообщении военные отметили, что все самолеты были эвакуированы из «Тиндалл» на военную базу ВВС «Райт-Паттерсон» в штате Огайо еще в понедельник. Всем военным был отдан приказ об эвакуации того же дня. Командование говорит, что не знает, когда можно будет безопасно вернуться в расположение.

На базе «Тиндалл» несет службу 325-е крыло истребителей Военно-воздушных сил США. Здесь базируются истребители F-22, F-15 и F-35A. Главная задача базы – тренировать пилотов F-22.