Уровень безработицы в Италии достиг рекордных 13,4%

Уровень безработицы в Италии достиг исторически рекордного показателя, составив 13,4 процента трудоспособного населения. Информацию об этом на своем сайте опубликовал Национальный институт статистики Италии (ISTAT). Это абсолютный рекорд начиная с 1977 года, передает Lenta.ru.

По данным ISTAT, в ноябре прошлого года в Италии были зарегистрированы 22 миллиона 310 тысяч работающих, что на 0,2 процента меньше, чем в октябре. А количество безработных итальянцев составило 3 миллиона 457 тысяч человек. Это на 1,2 процента больше, чем в октябре прошлого года.

Читайте такжеУровень безработицы в Украине за 9 месяцев составил 9,3%

Сильнее всего безработица растет среди молодежи (от 15 до 24 лет). В ноябре прошлого года по сравнению с октябрем число молодых безработных в Италии выросло на 0,6 процента. Таким образом, среди представителей этой возрастной группы постоянную работу не имели 12,2 процента граждан Италии. В целом молодые итальянцы сегодня составляют 43,9 процента безработных в этой стране.

В конце года итальянский парламент одобрил закон, нацеленный на создание более благоприятных условий на рынке труда. Тем не менее этот документ вызвал непримиримый протест национальных профсоюзов, посчитавших некоторые его положения ухудшающими положение наемных работников.