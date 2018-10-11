The National Interest: Пилоты армии США дали оценку российскому Миг-29

В 90-х Америка приобрела истребители у Молдовы, чтобы проверить их возможности.

Когда СССР развалился в 1991 году, новообразованные независимые страны унаследовали немалые арсеналы, которые остались от Красной армии.

Одним из интересных случаев стала Молдова, чьи военно-воздушные силы получили серьезную боевую мощь. В ее арсенале оказались 34 Миг-29, восемь вертолетов Ми-8 и немало транспортных самолетов. Это довольно неплохой флот для такой небольшой европейской страны, пишет National Interest.

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Проблема лишь в том, что Молдова не смогла обслуживать его из-за глубокой рецессии 90-х годов. В свою очередь, США боялись, что Молдова продаст Миг-29 Ирану, который мог использовать советские истребители для усиления собственного флота таких самолетов. Более того, существовал риск, что вместе с молдавскими самолетами Тегеран получит некоторые передовые технологии СССР. Ведь среди самолетов в распоряжении Кишинева были 14 Миг-29С, которые были способны нести ядерное оружие.

Поэтому в 1997 году США решили сыграть на опережение и купить у Молдовы 21 самолет включительно с моделями для ядерного арсенала. Американские транспортные самолеты С-17 доставили их в Дайтон, штат Огайо. Это позволило Вашингтону не только убедиться, что в руки Тегерана не попадет наиболее передовой советский самолет. Появилась возможность также испытать и оценить разработку. За это Молдова получила 40 миллионов долларов гуманитарной помощи, военные грузовики и некоторое нелетальне военное оборудование. Остальные советские самолеты она продала Эритреи и Йемену. Американские же Миг-29 исчезли в лабиринтах испытательных эскадронов, разведывательных центров и «эксплуатационных объектов» ВВС США.

В свое время Миг-29 был очень маневренным и опасным самолетом. Он был оснащен ракетами Р-73, которые были достаточно передовыми для 90-х годов из-за способности захватывать цель с помощью встроенной в шлем системы наведения. Впрочем, эти преимущества были сведены на нет, когда Пентагон в 2003 году взял на вооружение ракеты AIM-9X с более совершенной системой наведения.

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Миг-29 также не хватало авиационной электроники и систем управления информацией, которые бы извещали пилоту о том, что происходит за бортом и где он находится. Советским пилотам буквально приходилось пользоваться бумажными картами, чтобы найти свои координаты. В целом же американские эксперты пришли к выводу, что истребитель был хорошо спроектирован, но он становился все более устаревшим и не пригодным для ведения боя в 21-м веке без должного обновления.

Интересно то, что в 1997 году еще одна страна купила Миг-29 в Восточной Европе. Это был Израиль. Учитывая то, что Россия продавала такие истребители своим арабским клиентам: Ираку и Сирии, - Тель-Авив стремился испытать и оценить эти самолеты.

Израильские пилоты были поражены Миг-29. В отличие от американских образцов, к которым они уже привыкли, Миг-29 был очень легким в управлении. Его система автоматизированного приземления, которая могла посадить самолет, если пилот потерял сознание или был дезориентирован, заслуживала особого внимания. Ведь ничего такого в то время в западных самолетах не было.

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Один из пилотов пришел к выводу, что Миг-29 «имеет возможности, близкие к F-15 или F-16. Самолет очень маневренный. Нашим пилотам стоит быть осторожными в случае столкновения с ним в бою. Если за штурвалом будет хорошо подготовленный профессионал, он будет достойным оппонентом».

Поэтому не удивительно, почему Вашингтон купил эти истребители у Молдовы, чтобы они не попали Тегерану. Сегодня некоторые страны до сих пор пользуются Миг-29, в частности в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Польша оперирует ими наряду с американскими F-16. Интересно и то, что Израиль в августе 2011 года подписал контракт на обновление и модернизацию польских Миг-29.