В США мужчина открыл стрельбу в больнице

В американском штате Техас мужчина открыл стрельбу в госпитале для военных William Beaumont Army Medical Center в городе Эль-Пасо, сообщают РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

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После инцидента местная полиция при содействии военных приступила к поискам «стрелка» – госпиталь оцепили, а дороги в городе перекрыли. Однако позже выяснилось, что злоумышленник, застрелился.

По информации местного издания El Paso Times, в результате инцидента был ранен один из врачей медицинского учреждения, и стрельба произошла не в госпитале для военных William Beaumont Army Medical Center, а в местной больнице, относящейся к Министерству по делам ветеранов США. Расследование случившегося продолжается.

В свою очередь CNN сообщает, что раненых двое.