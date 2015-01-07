Россия из-за кризиса будет запасаться лекарствами "на черный день"

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita, свое решение он объяснил сложной экономической ситуацией в стране.

"Запасы должны быть. Их размер должно определить Министерство здравоохранения", - сказал Медведев главе министерства Веронике Скворцовой.

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По словам премьера, в резерве должно быть столько лекарств, чтобы хватило на полгода. Скворцова попыталась успокоить главу российского правительства, рассказав ему, что в разных регионах России уже есть запасы, которых хватит на 4,5 месяца.

В конце декабря Медведев поручил своей помощнице Ольге Голодец контролировать цены на фармацевтическом рынке. Поскольку рубль в течение прошлого года потерял почти половину своей стоимости по сравнению с долларом США и евро, стоимость лекарств в России подскочила. Более половины всех препаратов, которые продают в стране, импортные.