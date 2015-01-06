С какими 10 самыми большими рисками миру придется столкнуться в 2015 году? - The Telegraph

Об этом пишет Питер Фостер в своей статье, которая называется «С какими 10 самыми большими рисками миру придется столкнуться в 2015 году?», опубликованной в британской газете The Telegraph.

Все большее недовольство общественности на периферии Европы, вызванное политикой жесткой экономии, и существенные разногласия между главными странами ЕС – Францией, Германией и Великобританией – вырисовывают мрачную картину будущего Европы на этот год, считают в Eurasia Group, базирующейся в Нью-Йорке.

«Я далеко не пессимист, но впервые с момента основания агентства в 1998 г., я начинаю чувствовать, что есть важные скрытые тенденции, которые могут быть плохим предзнаменованием в геополитическом плане», – сказал Иэн Бреммер, основатель компании Eurasia Group, называя, как и каждый год, «10 самых больших рисков» этого года.

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Среди других основных рисков была названа дальнейшая ответная реакция путинской России, в том числе риск межгосударственного вмешательства Кремля, на этот раз в дела Молдовы, поскольку маленькая республика пытается углубить свою интеграцию с Европейским союзом.

Можно также ожидать, что Россия будет подрывать переговоры о ядерном оружии с Ираном, предлагая Тегерану помощь в обход санкций, тогда как в июле приближается крайний срок комплексного соглашения с Группой 5 + 1 – США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией.

На Европе также отрицательно сказывается возвратный эффект от того, что г-н Бреммер называет «вооружением» финансов, поскольку Министерство финансов США использует сильный доллар и угрозу санкций для продвижения американских интересов за рубежом без военного присутствия.

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Более жесткие санкции США в отношении России могут навредить базирующимся в ЕС финансовым учреждениям, которые сейчас подвергаются повышенному риску кибер-атак со стороны Кремля и его доверенных лиц, предупреждает агентство.

Но положительным можно назвать то, что Eurasia Group оптимистично оценивает некоторые из тех рисков, которые у всех на слуху, называя «фальшивыми рисками» угрозу со стороны Исламского государства, подъем национализма в Азии и потенциальные геополитические последствия резкого снижения цен на нефть.

Краткое изложение «Главных рисков 2015 г.», названных Eurasia Group:

1 – Политика Евросоюза: состояние экономики в Европе вызывает все большую тревогу, тем не менее, у политических лидеров нет ощущения кризиса, которое заставило бы их работать вместе. Политические партии, выступающие против ЕС, будут продолжать набирать популярность, подрывая усилия по проведению столь необходимых реформ. Увеличиваются разногласия между европейскими государствами, поскольку страны-члены ЕС, которые находятся на периферии, все чаще возмущаются по поводу влияния сильной Германии, которую не сдерживают ни слабая Франция, ни часто отсутствующая Великобритания. Россия и ИГИЛ заставят Европу еще больше беспокоиться о своей безопасности.

2 – Россия: Санкции и снижение цены на нефть ослабили Россию, но они не заставят президента Владимира Путина изменить курс в отношении Украины. США и ЕС могут ужесточить санкции. Поскольку российская экономика рушится, рейтинг популярности Путина будет все больше зависеть от его готовности противостоять Западу. Западные компании и инвесторы – потенциальные мишени, как в физическом мире, так и в кибер-пространстве.

3 – Влияние замедления темпов развития Китая: амбициозные экономические реформы президента Си Цзиньпина требуют перехода к экономике потребления, которая в свою очередь требует замедления темпов роста. Такое замедление, вероятно, не будет иметь ощутимых последствий внутри страны, но это слабое утешение для множества стран, которые зависят от быстро развивающейся торговли с Китаем, нуждающимся в его товарах.

4 – Вооружение финансов: Для достижения внешнеполитических целей без использования военной мощи, Вашингтон «вооружает» финансы в новых масштабах. Он использует метод кнута (различные виды санкций) и пряника (доступ к рынкам капитала) в качестве инструментов принудительной дипломатии. Но эта стратегия навредит отношениям с союзниками, особенно в Европе, а американские компании окажутся под перекрестным огнем между Вашингтоном и государствами, в отношении которых будут введены санкции.

5 – ИГИЛ, за пределами Ирака и Сирии: ИГИЛ терпит военные неудачи в Ираке и Сирии, но его идеология будет распространяться на всем Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2015 г. Она будет органично разрастаться путем создания новых подразделений в Йемене, Иордании и Саудовской Аравии, и будет склонять другие организации джихадистов к тому, чтобы они пополнили ряды ИГИЛ. Риск для соседних государств увеличится.

6 – Слабость переизбранных лидеров: усталость избирателей от президента Бразилии Дилмы Руссефф, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, президента Южной Африки Джейкоба Зумы, президента Нигерии Гудлака Джонатана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обязательно приведет к тому, что каждый из них столкнется с решительно настроенной оппозицией и серьезными препятствиями, поскольку они пытаются продвигать свои политические программы.

7 – Рост стратегических отраслей: Успехи и неудачи в бизнесе в 2015 г. будут все больше зависеть от правительств, которые больше сфокусированы на политической стабильности, чем на экономическом росте, поддерживая компания, которые работают в гармонии с их политическими целями, и наказывая те компании, которые этого не делают. На развивающихся рынках государство уже играет более существенную роль в экономике. Мы также увидим эту тенденцию в странах-изгоях, которые хотят дать отпор более сильным государствам. Мы увидим ее и в США, где благодаря тому, что национальная безопасность стала приоритетом, расширился военно-промышленный комплекс, включая технологии, телекоммуникации и финансовые компании.

8 – Саудовская Аравия против Ирана: соперничество между Ираном и Саудовской Аравией усилит конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Вашингтон и другие внешние силы по-прежнему не будут хотеть вмешиваться, а растущее беспокойство по поводу итогов ядерных переговоров с Ираном обязательно приведет к тому, что эти две страны будут использовать своих соратников для того, чтобы в 2015 г. обострять проблемы в намного большем количестве стран Ближнего Востока, чем когда-либо.

9 – Тайвань/Китай: Внутриполитическая нестабильность на Тайване обязательно приведет к тому, что отношения с материком резко ухудшаться в этом году. В частности, если Пекин решит, что взаимодействие с Тайбэем не привело к прогрессу на пути воссоединения, Пекин, вероятно, откажется от торговых и инвестиционных соглашений, которые уже были подписаны, и значительно ужесточит свою риторику, что спровоцирует враждебность со стороны общественности на Тайване. Любые комментарии США по поводу этих прений моментально ухудшат американо-китайские отношения.

10 – Турция: Президент Эрдоган будет продолжать атаковать своих политических оппонентов и усиливать свою власть, чтобы попытаться переделать политическую систему Турции. Но он вряд ли сможет получить новые полномочия, которые он хочет, в этом году, что приведет к ожесточению внутриполитической борьбы, менее последовательной политике и большей политической непредсказуемости. Беженцы из Сирии и Ирака добавят радикальности в политическую жизнь страны и создадут еще больше экономических проблем.