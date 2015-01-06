Приоритет НАТО в 2015 году: развертывание сил быстрого реагирования в Европе - The New York Times

Об этом говорится в статье, которая называется «Приоритет НАТО в 2015 году: Развертывание сил быстрого реагирования в Европе», опубликованной в американской газете The New York Times.

Приоритетом для Альянса, в который входят 28 стран, будет дееспособность новых экспедиционных сил быстрого реагирования, а также решение вопроса о том, кто будет платить за это, говорят аналитики.

Создать многонациональные силы, которые часто называют «передовыми», приказал президент Обама и другие лидеры НАТО в сентябре, чтобы их можно было развернуть для усиления тех стран-членов Альянса, которые чувствуют угрозу от действий или амбиций путинской России.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал новые силы и другие компоненты перезагрузки возможностей Альянса «самым большим усилением нашей коллективной обороны с момента окончания холодной войны».

Столтенберг, который уже третий месяц находится на посту главы Альянса, заявил, что «его главным приоритетом является реализация этого плана в полном объеме и в установленные сроки».

После того как НАТО официально перестало принимать участие в боевых действиях в Афганистане с 1 января, ожидается, что главным вопросом на повестке дня Альянса будут новые стратегические реалии в Европе, возникшие в результате аннексии Россией Крыма и опосредованной войны на востоке Украины, а также то, каким должен быть ответ Запада на это.

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«Самым большим вызовом для НАТО в 2015 г. будет сосредоточиться на выполнении и продвижении своей основной миссии – обеспечивать безопасность государств-членов Альянса и способствовать стабильности в Европе», – сказал Майкл Браун, декан школы международных отношений Эллиота университета Джорджа Вашингтона.

«Это станет вызовом, поскольку руководители Альянса в течение многих лет воспринимали коллективную оборону как должное, потому что Россия разработала целый ряд нетрадиционных тактик, которые потребуют новых и нетрадиционных ответных действий, а также потому, что НАТО будет продолжать принимать участие в учениях в Афганистане», – сказал Браун.

В ответ на действия Москвы Обама и другие лидеры НАТО одобрили План действий по повышению готовности, чтобы расширить возможности Альянса, и в 2015 г. «необходимо будет сделать его более четким и видимым для России», – сказал Марцин Терликовски, руководитель проекта по европейской безопасности и военной экономике в Польском институте международных дел в Варшаве.

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«Основной задачей будет решить, какими будут эти силы, где они будут базироваться, и как ими будут командовать», – сказал Терликовски. «Вопрос также в финансировании».

Пока неясно, кто будет финансировать эти силы, сказал Бруно Лете, эксперт по вопросам внешней политики из Германского фонда Маршалла, аналитического центра, базирующегося в Брюсселе.

Многие рассчитывают на то, что львиную долю средств вложат США, другие полагают, что финансировать проекты будет Германия как богатейший участник блока в Европе, по словам Лете.

Очень важно, чтобы как можно больше государств-членов Альянса вложили средства в создание новых сил, в противном случае «план утратит легитимность».

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В 2015 г. также ожидается, что будут приняты решения о продолжении ротаций наземных и военно-морских сил США и других союзников, чтобы непрерывно поддерживать высокий авторитет НАТО в странах-членах Альянса, которые находятся ближе всего к России. 1 января представители НАТО сообщили, что ВВС Италии, которые используют 4 европейских истребителя Eurofighter, прибыли на смену португальцам для выполнения одной из таких операций – миссия Балтийской воздушной полиции в небе над Эстонией, Латвией и Литвой.

В этом году правительства стран НАТО также должны дать зеленый свет для создания запасов топлива, боеприпасов и других материалов и оборудования в прифронтовых странах, чтобы силы быстрого реагирования могли их использовать в случае необходимости, говорит Терликовски и другие аналитики.

Чтобы показать свою решимость, когда речь идет о защите стран-членов НАТО в Восточной и Центральной Европе, Альянс провел более 200 военных учений в 2014 г., и ожидается, что страны-члены примут решение продолжать в таком же темпе.

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«Россия должна увидеть, что НАТО решительно настроено на защиту своих ценностей», – сказал Терликовски. «А основная ценность НАТО – это солидарность: нападите на одного члена, и весь Альянс, в том числе США, отреагирует на это».

Некоторые параметры Объединенных оперативных сил быстрого реагирования, как их официально называют, уже известны. Столтенберг сообщил, что прототип этих сил, который будет создан в 2015 г., будет включать наземные войска, состоящие из нескольких тысяч военных, в основном из Германии, Норвегии и Нидерландов.

Польша, самый важный член НАТО из бывшего советского блока, ожидает, что на ее территории будут расположены некоторые элементы командования и контроля новых сил, в том числе при действующей Штаб-квартире Многонационального Северо-Восточного корпуса в Щецине.

Еще одной ключевой задачей для Столтенберга в 2015 г. будет попытаться уговорить членов Альянса повысить расходы на оборону. В сентябре лидеры стран-членов НАТО взяли на себя обязательство выделять на оборону 2% от ВВП, но при этом решили, что им понадобится до 10 лет для того, чтобы выполнить эти требования. В течение многих десятилетий Вашингтон жаловался на то, что слишком многие европейцы не разделяют груз ответственности за трансатлантическую безопасность в полной мере.