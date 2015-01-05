Легендарному Миядзаки исполнилось 74 года

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Родился будущий прославленный режиссер в большой семье из четырех братьев и был вторым ребенком. Отец был директором крупного производства по изготовлению деталей к самолетам А6М Zero, после него директорский пост занял старший брат. Мать болела туберкулезом позвоночника, семья часто меняла города. По словам Хаяо Миядзаки именно в этот период он твердо решил стать аниматором.

Хаяо не заканчивал специализированного учреждения, чтобы стать аниматором, даже наоборот окончил факультет политики и экономики, и затем поступил на работу художником-фазировщиком в Toei Animation. У него двое сыновей, один против его воли снимает фильм "Сказание Земногорья", второй резчик по по дереву и одна из его работ была задействована в полнометражном аниме-фильме "Шепот Сердца".

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Самые известные работы мастера: "Навсикая из Долины Ветров", "Небесный замок Лапута", "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Порко Россо", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Рыбка Поньо на утесе "," Ветер крепчает ".

В сентябре 2013 года во время 70-го Венецианского кинофестиваля, Миядзаки заявил о завершении своей карьеры. Байопик "Ветер крепчает", согласно его словам, его последняя режиссерская работа.

В ноябре 2014 Хаяо Миядзаки был удостоен почетной Премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.