The Guardian: США и Россия на пороге новой "ядерной гонки"

Джулиан Боргер в своей статье, которая называется «США и Россия на пороге новой «ядерной гонки»», опубликованной в британской газете The Guardian, пишет, что раскол между Москвой и Вашингтоном увеличился из-за крылатых ракет и все более дерзких появлений российских подводных лодок, которые могут быть оснащены ядерным оружием. Это может привести к окончанию эры контроля над вооружениями и вернуть опасное соперничество между двумя странами с самыми большими запасами ядерного оружия.

Напряженность вышла на новый уровень после заявления США о возможности ответных мер в случае, если Россия будет разрабатывать новую крылатую ракету. Вашингтон заявил, что это нарушает условия одного из основных договоров о контроле над вооружениями времен холодной войны, и сообщил о возможности возврата американских крылатых ракет в Европу после 23-летнего отсутствия.

На следующий день после Рождества в небо над Вашингтоном поднялся первый из двух экспериментальных дирижаблей, что стало еще одним видимым признаком тревоги. Система, известная как JLENS, призвана обеспечивать обнаружение летящих крылатых ракет. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки не уточняло характер угрозы, но это произошло через 9 месяцев после того как генерал Чарльз Джейкоби признал, что Пентагон столкнулся с некоторыми «значительными проблемами» в том, что касается противодействия крылатым ракетам, в частности, это относится к угрозе, которую представляют российские подводные лодки.

Эти подводные лодки, которые совершают вылазки по всему Атлантическому океану, зачастую бывают оснащены крылатыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки. В свете недавней агрессивной риторики Москвы и скором окончании срока действия ограничений, предусмотренных договором, возникает неопределенность относительно того, не оснащены ли сейчас эти ракеты ядерными боеголовками.

Напряженность усилилась в то время, когда процесс по ограничению распространения вооружений начинает замедляться. Число находящихся на вооружении ядерных боеголовок в США и России на самом деле в прошлом году увеличилось. Обе страны ежегодно тратят миллиарды долларов на модернизацию своих вооружений. На фоне войны в Украине и ухудшающегося экономического состояния России Владимир Путин все чаще делает особый акцент на ядерном оружии, как на своего рода гарантии и символе российского авторитета в мире. В произнесенной им прошлым летом речи, в основном посвященной событиям в Украине, Путин особо подчеркнул факт наличия у России ядерного арсенала, добавив, что «другие страны должны понять, что с ними лучше не связываться».

Российская пресса подхватила воинственную риторику президента. Газета «Правда», бывший «рупор» советской власти, в ноябре опубликовала статью под названием «Россия готовит ядерный сюрприз для НАТО», в которой говорилось о превосходстве России над Западом, особенно в том, что касается тактического ядерного оружия.

«Американцам это хорошо известно», – говорилось в статье. «Они были уверены раньше, что Россия никогда не поднимется снова. Теперь уже слишком поздно».

Некоторые из этих заявлений, по-видимому, оказалось пустыми словами. В новом варианте российской военной доктрины, опубликованной 25 декабря, положения о политике ядерных вооружений абсолютно не изменились по сравнению с четырьмя годами ранее. Их должны использовать только в случае атаки с использованием оружия массового уничтожения либо во время нападения с использованием обычных видов оружия, когда это «ставит под угрозу существование государства». Речь не идет об упреждающем ударе, как предлагали некоторые представители армейского руководства.

Тем не менее, новый агрессивный тон совпадает с тем, что Россия продолжает совершенствовать ядерное оружие, указывая тем самым на намерение Москвы не отставать от США по объему ядерного арсенала. Это предусматривает значительное увеличение числа боеголовок на подводных лодках благодаря разработке ракеты «Булава» – твёрдотопливной баллистической ракеты для размещения на подводных лодках.

Модернизация также охватит новые или возобновленные системы доставки. В прошлом месяце Россия объявила о своем намерении вернуть железнодорожные ракетные комплексы, что позволило бы перемещать по стране межконтинентальные баллистические ракеты по железной дороге, в результате чего их будет сложнее уничтожить.

На Западе все больше беспокоятся и о том, что Россия может скрыто продавать другим странам крылатые ракеты Club-K – российский контейнерный комплекс ракетного оружия, который может быть незаметно размещен в стандартном морском контейнере, абсолютно неприметный до момента его использования.

Но больше всего Вашингтон обеспокоили испытания российских крылатых ракет средней дальности, которые, по мнению Белого дома, нарушают договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), подписанный в 1987 г. – соглашение, которое положило конец опасному противостоянию между Россией и США, которые размещали крылатые ракеты в Европе. Огибая контуры земного шара, крылатые ракеты могут уклоняться от радиолокационной защиты и поражать стратегические цели практически незамеченными, что вызывает опасения обеих сторон по поводу неожиданных упреждающих ударов.

10 декабря на слушаниях в американском конгрессе республиканцы обрушились с критикой на двух представителей президентской администрации, участвующих в переговорах по контролю над вооружениями, Роуз Геттемюллер с Госдепартамента и Брайана Маккеона из Пентагона. Их обвинили в бездействии, когда Россия якобы нарушила договор, и в приверженности к продолжению выполнения условий договора 1987 г.

Роуз Геттемюллер в свое оправдание заявила, что «несколько десятков» раз выражала своим коллегам в Москве обеспокоенность из-за новой крылатой ракеты, а президент Барак Обама писал об этом Путину. По ее словам, новая ракета, которую она не стала называть, но, по сообщениям, это «Искандер-К», которая способна поражать цели в запрещенном радиусе от 500 до 5500 км, и которая готова к развертыванию.

Россия отрицает существование ракеты, обвиняя в ответ США в нарушении договора, что в свою очередь отрицает Вашингтон.

Брайан Маккеон сказал, что Пентагон рассматривает различные варианты ответа на появление российской крылатой ракеты, в том числе размещение аналогов в Европе.

«У нас есть несколько вариантов. Некоторые из них не противоречат положениям договора, а некоторые договор нарушают. Мы готовы представить их нашему руководству, если оно выберет этот путь», – сказал Маккеон. Позже он добавил: «Сейчас у нас нет наземных крылатых ракет в Европе, потому что они запрещены договором, но это один из вариантов, который можно рассмотреть».

Возвращение крылатых ракет в Европу имело бы политические последствия и вызвало бы разногласия, но республиканское большинство в Конгрессе настаивает на более жестком ответе на действия Москвы.

Американские военные также были очень обеспокоены возрождением российского подводного флота. Москва строит новое поколение гигантских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН), которые американцы называют «бумерами», а также торпедных подводных лодок, некоторые из которых даже превосходят американские эквиваленты по эффективности и малозаметности. После малой активности в 2002 г., когда российский флот вообще был неспособен отправлять подводные патрули, он начал постепенно восстанавливаться и вновь утверждает свой авторитет в мире.

Время от времени в американской прессе появлялись сообщения о российских подводных лодках, замеченных возле восточного побережья США. Но Пентагон опровергал эту информацию. Тем не менее, в прошлом году командующий воздушно-космической обороной Северной Америки Чарльз Джейкоби признал, что есть опасения по поводу того, как сдерживать новые инвестиции российского правительства в разработку технологий для крылатых ракет и передовых подводных лодок.

«Они только что начали производство нового класса тихих атомных подводных лодок, специально предназначенных для доставки крылатых ракет», – сказал Джейкоби в Конгрессе.

Питер Робертс, который до прошлого года служил в Королевском военно-морском флоте в качестве командира и старшего офицера Великобритании по связям с американским флотом и разведывательными службами США, заявил, что «трансатлантические вылазки» российских подводных крейсеров класса «Акула», которые происходят один или два раза в год, стали обычным делом.

«Русские, как правило, совершают вылазки на подводных лодках класса «Акула» или «Акула-II» в рождественский период... Обычно они останавливаются у берегов Шотландии, а затем через Бискайский залив продвигаются в Атлантический океан. Подлодки будут оснащены ракетами, способными нести ядерные боеголовки», – сказал он.

Робертс, который в настоящее время является старшим научным сотрудником Королевского объединенного института оборонных исследований, сказал, что появление перископа у западного побережья Шотландии, из-за которого началась подводная охота НАТО в прошлом месяце, было признаком последней вылазки россиян.

Он сказал, что российская подводная лодка, скорее всего, направляясь к побережью США. «Обычно они направляются к восточному побережью для наблюдения за учениями авианосных ударных групп».

«Американцы пытались отмахнуться от этой проблемы, но теперь появилось беспокойство относительно способности США обнаружить эти подлодки. Их противолодочная оборона оказалось в упадке, пока мы были сосредоточены на наземных операциях в Афганистане и тому подобном».

Между тем «Акулу» превосходит еще более скрытная субмарина «Ясень». Оба судна являются многоцелевыми подводными лодками, способными выследить и уничтожить вражеские подлодки и авианосные ударные группы. Для атаки по наземным целям они вооружены стратегической крылатой ракетой «Гранат», способной нести ядерную боеголовку.

По словам Робертса, каждый раз, «когда россияне совершают свои вылазки, невозможно определить, оснащены ли ракеты ядерными боеголовками».

Российские СМИ сообщили, что подводные лодки класса «Акула» оснащены ракетами «Гранат» с 200-килотонными боеголовками, но подлинность этой информации сложно проверить.

Как США, так и Россия, убрали крылатые ракеты со своих подводных лодок после подписания договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I) в 1991 г., но он истек в конце 2009 г. Последовавшее за ним соглашение СНВ-III, подписанное Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 г. не включает ни подобное ограничение, ни продолжения обмена информацией о числе крылатых ракет.

Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения и ведущий независимый аналитик, специализирующийся в вопросах ядерных сил России, сказал: «Суть в том, что мы не знаем наверняка, но можно с уверенностью сказать, что вполне возможно, что российские подводные лодки оснащены ядерными КРМБ [крылатыми ракетами морского базирования]».

Джеффри Льюис, эксперт по контролю над вооружениями в Монтерейском институте международных исследований и один из основателей ArmsControlWonk.com, считает, что дирижабли JLENS, прежде всего, являются реакцией на то, что россияне начали перевооружать свои торпедные подводные лодки, оснащая их ядерным оружием.

«В течение долгого времени русские говорили, что они сделают это, и вот, похоже, это случилось», – сказал Льюис. Он добавил, что тот факт, что обмен данными о крылатых ракетах не предусмотрен новым договором СНВ, является крупным просчетом, который, увеличил неопределенность.

Акцент россиян на крылатые ракеты отвечает стратегии «деэскалации» Путина, которая предусматривает противодействие традиционному превосходству НАТО с помощью угрозы ограниченного ядерного удара, который может нанести «рассчитанный ущерб» противнику.

Льюис утверждает, что Путин акцентирует внимание на ядерном потенциале России, чтобы получить возможности для маневра в Украине и, возможно, в других соседних государствах.

«Настоящей причиной, по которой он рассказывает о величии России, является то, что он хочет сказать: «Я собираюсь пойти дальше и вторгнуться в Украину, а вы при этом будете смотреть в другую сторону. Пока я не называю это вторжением, вы будете смотреть на мое ядерное оружие и говорить, что не хотите подталкивать меня к его использованию», – сказал он.

По мнению представителя Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, обновление Россией и США своих арсеналов приведет к периоду активного военного соперничества. «Безопасности особо не прибавится, зато число нервных людей с обеих сторон определенно вырастет», – утверждает он.