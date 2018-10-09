Трамп решил не увольнять обсуждавшего его отставку замгенпрокурора

Американский президент заявил, что у них был «очень хороший разговор».

Президент США Дональд Трамп не будет увольнять замгенпрокурора США Роба Розенстайна, который, по сообщениям СМИ, обсуждал способ отправить главу государства в отставку.

В понедельник, 8 октября, Трамп и Розенстайн беседовали на протяжении 45 минут на борту президентского самолета. Впоследствии американский президент заявил, что у них был «очень хороший разговор».Об этом сообщает Associated Press.

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Трамп также подчеркнул, что лучше узнал Розенстайна и что у них сложились хорошие отношения.

Ранее СМИ писали, что Розенстайн обсуждал план того, как отправить Трампа в отставку, а также признавался, что тайно записывает разговоры с президентом. В минюсте опровергли эту информацию, отметив, что слова замгенпрокурора о тайной записи бесед была шуткой.