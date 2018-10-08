Financial Times: Россия не может безболезненно отказаться от доллара США

Москва слишком зависима от доллара в торговле и привлечении долгов, чтобы просто так отказаться от него.

Проведя последние несколько лет под санкциями, Москва говорит, что она начинает «дедолларизацию" своей экономики. Но сказать на самом деле легче, чем сделать.

Об этом пишет Financial Times, добавляя, что правительство Владимира Путина заявило о плане отвязать крупнейшие промышленные отрасли 1,6-триллионной экономики России от валюты США. Москва провела уже четыре года под санкциями, но Сенат США рассматривает предложения относительно нового давления. На этот раз российские банки могут отрезать от операций в долларе, а также полностью перекрыть путь Москве на рынки иностранных капиталов.

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Санкции США не позволяют российской оборонной промышленности и некоторым крупнейшим корпорациям использовать «зеленую банкноту». Кроме того, они ограничили возможности крупнейших нефтяных и газовых игроков в России брать займы в долларах. План главы банка «ВТБ» Андрея Костина предусматривает перевод сделок на другие валюты. Его поддержал министр финансов РФ, Центральный банк и, как сказал Костин на прошлой неделе, сам Путин. Вдобавок, Кремль хочет договориться с крупнейшими торговыми партнерами об использовании российского рубля для расчета за импорт и экспорт. Эта идея понравилась Китаю и Турции, у которых отношения с США тоже напряженные.

«Все больше стран не только на Востоке, но и в Европе задумались о минимизации зависимости от доллара США. И они вдруг поняли, что: а) это возможно, б) это нужно сделать, в) можно защититься, если сделать это быстро», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но говорить – это одно, а сделать – совсем другое. Россия сильно зависит от экспорта сырья и энергоносителей, а соответственно и рынков, где доллар доминирует. И Кремлю вряд ли удастся убедить западных партнеров торговать с помощью шаткой российской валюты.

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Аналитики разделились в оценках того, насколько болезненными для России были четыре года санкций. Но влияние на российскую валюту и рынки бондов было огромным. После того, как американский Минфин объявил о введении самых жестких мер в апреле, отрезав крупнейшие компании включительно с алюминиевой индустрией от доллара и права вести дела с американскими гражданами, рубль потерял 18% стоимости. Угрозы Вашингтона ввести подобные ограничения против государственных банков и запретить покупку российских государственных ценных бумаг вызвали распродажу российских бондов на 7,5 миллиардов долларов, которые были в руках иностранных инвесторов.

Россия заработала на экспорте 115 миллиардов долларов в прошлом году. Ее металлы, зерно, нефть и газ потребляются во всем мире, а спрос на них достаточно высок на Западе вопреки напряженным отношениям между Москвой и большинством западных столиц. Увеличение торговли с Китаем и другими азиатскими странами помогло сократить общую долю доллара в валютных транзакциях. Но «зеленая банкнота» до сих пор составляет 68% поступлений. Издание также указывает, что большая часть российского внешнего долга как раз в американской валюте. И усилия перевести его во что-то другое не увенчались большим успехом.