В Токио закрыли крупнейший в мире рынок морепродуктов (видео)

Легендарный рынок проработал в японской столице 83 года.

В Токио закрыли крупнейший в мире рынок морепродуктов и рыбы "Цукидзи".

Легендарный базар проработал в японской столице 83 года, говорится в сюжете ТСН. Он был вынужден уступить место ради Олимпиады 2020 года. Городская власть планирует возвести вместо рынка огромную парковку. В конце сентября рынок закрылся для туристов, а теперь там состоялись последние торги для оптовиков.

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Многие из торговцев, а их на рынке работало несколько тысяч, переездом недовольны. До нового базара будет сложнее добираться, к тому же он откроется на месте, где раньше находилась газовая компания. Два года назад инспекция обнаружила там загрязнение почвы токсичными химикатами.