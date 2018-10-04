Bloomberg: Китай мог встроить шпионские чипы в серверы Apple и Amazon

В компаниях отрицают, что находили в своем оборудовании любые сторонние устройства.

Специальное подразделение армии Китая встроило небольшие чипы в компьютерные серверы, которые используют американские компании, включая Apple и Amazon.

С помощью этого шпионского оборудования Пекин мог в любой момент получить тайный доступ к компьютерам и данным, - сообщает Bloomberg.

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Небольшие чипы величиной с кончик хорошо заточенного карандаша, разработаны так, что их нельзя обнаружить без специальных инструментов. По данным издания, их имплантировали в материнские платы серверов во время конвейерного производства на китайской территории. Их разработали эксперты специального подразделения компьютерных атак Народно-освободительной армии КНР. С помощью чипов хакеры могли получить доступ ко всем функциям серверов, позволяя манипулировать оборудованием и воровать данные, связываться с другими серверами и проводить тайные операции.

Эти сломанные китайскими специалистами серверы американские компании приобрели у фирмы Micro Computer, которая базируется в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, и имеет репутацию «Microsoft в мире оборудования». Всего их закупили около 30 компаний в США, среди которых кроме Amazon и Apple также еще ряд банков, хеджевых фондов и правительственных подрядчиков.

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Атака была раскрыта в 2015 году американской разведкой, а также экспертами Amazon и Apple. Bloomberg выяснил, что первая из них узнала о наличии посторонних чипов в серверах благодаря своей дочерней компании AWS в процессе покупки фирмы Elemental Technologies, которая занимается компрессией видео для стриминга. Apple купила около 7 тысяч зараженных китайскими чипами серверов. Но вредоносное оборудование вовремя обнаружила служба безопасности компании. Впрочем, как сообщает издание, две самые дорогие фирмы в мире отрицают, что когда-либо покупали серверы со шпионскими чипами в материнских платах.