Defense News: США готовят свою самую современную ядерную бомбу к серийному производству

В штате Техас уже в этом месяце начнут готовить завод для производства B-61-12

Гравитационная ядерная бомба B-61-12 прошла последнюю стадию проектной оценки. Поэтому Национальная администрация ядерной безопасности США объявила, что первый образец такого оружия сойдет с конвейера в марте 2020 года.

Об этом сообщает Defense News, добавляя, что B-61-12 была разработана в рамках программы обновления американского ядерного арсенала. Эти бомбы заменят на вооружении B-61-3, -4 и -10. Это позволит одновременно обновить устаревшее вооружение и сократить расходы на обслуживание. Команда из 12 независимых экспертов в течение трех лет изучала данные о новой бомбе. И теперь B-61-12 наконец-то получила сертификат о соответствии всем стандартам министерства обороны США.

Читайте такжеNational Interest: США, Россия или Китай могут случайно устроить ядерный армагеддон

Бомба сертифицирована для базирования на стратегических бомбардировщиках B-52 и B-2, на истребителях F-15, F-16, F/A-18, а также на британских и немецких самолетах Tornado согласно с соглашениями НАТО. Ожидается, что F-35 тоже будет сертифицирован для применения новой ядерной бомбы.

Подготовка к запуску производства на заводе Pantex в штате Техас начнется уже в этом месяце. При этом, первые готовые образцы B-61-12 должны поступить Вооруженным силам США в марте 2020 года.