The Guardian: Приговор критику Кремля Навальному оживил оппозицию

Об этом пишет Марк Галеотти в своей статье, которая называется «Приговор критику Кремля Навальному оживил оппозицию», опубликованной в британской газете The Guardian.

К трем с половиной годам лишения свободы условно приговорили Алексея Навального по сомнительному обвинению в мошенничестве, а его брат Олег будет отбывать такой же срок в трудовой колонии. Приговор Олегу оказался мягче, чем требовало обвинение, но суровее, чем того требовало правосудие. Однако учитывая, что такие политические судебные разбирательства проходят по сценарию Кремля, что можно понять о происходящем за этими закрытыми дверями в это напряженное и нестабильное время?

Как мне кажется, этот процесс отражает многолетнюю неуверенность правительства в отношении того, что делать с Навальным, в результате чего был достигнут неадекватный и нескладный компромисс между представителями различных лагерей и идеологических направлений; он, скорее, свидетельствует о разногласиях и недостатке доверия, чем о какой-то особой проницательности и уверенности в том, что Навальный уже ничего не значит. Вот некоторые из моих соображений на этот счет:

Процесс вынесения приговора был спешным и неуклюжим, что побудило оппозицию к действиям

Оглашение приговора перенесли на более раннюю дату, видимо, надеясь сорвать планы участников акции протеста, назначенной на 15 января. Однако это показывает, что правительство суетится и ловко манипулирует людьми – не забывайте, что протесты дают ощущение того, что они «побеждают» или, по крайней мере, что противник обеспокоен. На самом деле благодаря этому приговору антикремлевские силы получили возможность извлечь двойную пользу – речь идет о вчерашней вспышке протеста и предстоящей январской акции. О своем участии в акции заявили более 17 тысяч человек, и хотя можно только гадать, сколько придет на самом деле, скорость, с которой были мобилизованы участники, поражает. При этом Кремлю некого в этом винить, кроме самого себя.

Условное заключение – это малоэффективный метод борьбы с Навальным

В конце концов, он уже находится под домашним арестом, и хотя ему теперь труднее будет выставлять свою кандидатуру, и на это уйдет больше времени (приговор не позволяет ему баллотироваться на выборах в 2016 г., если оба приговора не будут отменены), существует четкий закон о сокращении существующих сроков. Его первый условный срок и домашний арест не смогли усмирить его, поэтому второй срок кажется просто бессмысленным. Тем не менее, Навального опять арестовали за то, что он пришел на вчерашний митинг. И судя по его собственным заявлениям сразу же после оглашения приговора («Скоты! Это так вы хотите меня наказать?»), думаю, он скорее взбешен, чем напуган, а это может плохо кончиться для Кремля.

В правительстве, похоже, нет единства

Никто из тех, кто симпатизирует Навальному, не воспримет этот сомнительный процесс и приговор как «помилование» со стороны Кремля. Точно так же никто из тех, кто считает Навального мошенником и лицемером, или кто думает, что стране нужна «крепкая рука», будет доволен таким всего лишь условным наказанием. В результате Кремль получает классический наихудший вариант компромиссного решения, которое не устраивает ни одну из сторон. Как-никак, обвинение требовало приговорить Навального к десяти годам тюремного заключения, а Следственный комитет (который недавно вернули в исключительное подчинение Генпрокурора) на этот раз опять ставил целью назначить домашний арест. Однако если сторонники жесткой политики не довольны, то и те представители власти, кому по долгу службы ближе бизнес и правопорядок, вряд ли будут удовлетворены приговором.

Захват заложников снова практикуется

Самое страшное преступление Олега, несомненно, заключается в том, что он – брат Алексея Навального. Даже обвинение на самом деле требовало для него более мягкого приговора (восемь лет, а Алексею десять), поэтому то, что ему вынесен более суровый приговор, сложно объяснить как-нибудь иначе, чем то, что это попытка использовать его в качестве заложника. Вряд ли это повлияет на предшествующие события, но должно стать тревожным сигналом для российской элиты. Во всяком случае, до сих пор, при том, что ни для кого не было секретом, что «закон» используется в качестве средства политического контроля и воздействия на конкурентов в бизнесе, было принято считать, что «мирные» люди, «не принимающие участия в протестах», вымерли как вид. Так или иначе, но Кремль хотел всем показать, что теперь все обстоит совершенно иначе, и, следовательно, проблем будет больше. Интересно, сколько олигархов и бизнесменов более мелкого масштаба опять начнут подумывать о том, чтобы перевезти семью за границу – своего рода «отток человеческого капитала», как зеркальное отражение безудержного оттока капитала, который можно наблюдать, когда они пытаются вывезти свои активы подальше от Кремля и своих конкурентов.

Курс рубля – удобный, хотя и не совершенный – способ оценки индекса доверия, опять упал, подтверждая опасения специалистов относительно того, что приговор Навальному только навредит, о чем рассуждает в «Ведомостях» Вадим Волков из Санкт-петербургского Европейского университета.

А нам остается наблюдать за тем, что произойдет 15 января. Я только что вернулся из Москвы, где люди выражали беспокойство относительно январской акции, опасаясь, что власти устроят провокации, чтобы оправдать свое наступление на демократию. Вполне возможно, что на этот раз Кремль займется этим серьезнее, чем раньше и применит максимально жесткие меры. И если это произойдет, то, скорее всего, это вызовет еще большую волну сопротивления.

Я не утверждаю, что это будет своего рода критическим моментом, «кровавым воскресеньем» или чем-то судьбоносным, но я считаю, что это еще оно доказательство того, что в правительстве нет единства, оно не может ничего предложить и склонно делать неверные политические прогнозы. В конечном счете, не будем забывать, что авторитарные режимы в первую очередь терпят крах не под влиянием уличных протестов, а из-за разобщенности, политического паралича и деморализации внутри самого режима.