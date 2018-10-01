В Индонезии после землетрясения из тюрем сбежали 1200 заключенных (видео)

На Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, а следом за ним на остров обрушилось цунами.

В индонезийской провинции Центральный Сулавеси из трех тюрем после землетрясения и цунами сбежали 1200 заключенных. Об этом сообщил представитель министерства юстиции страны.

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Заключенные совершили побег из переполненных тюрем в городе Палу и регентсве Дунгала. Примечательно, что в тюрьме в регентстве Дунгала во время землетрясения произошел пожар. Большинство из заключенных отбывали наказания за коррупцию и преступления, связанные с наркотиками.

"Я уверен, что заключенные сбежали из-за страха пострадать от подземных толчков. Очевидно, что для них это вопрос жизни и смерти", – отметил представитель министерства юстиции.

Кроме того, 28 сентября более 100 заключенных сбежали из тюрьмы в городе Палу.Сначала они требовали в руководства отпустить их в связи с подземными толчками, но после отказа более 340 заключенных устроили бунт и подожгли заведение.

На Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, а следом за ним на остров обрушилось цунами. На данный момент известно о 1200 жертвах стихии.