Названы лучшие спортсмены 2014 года

Среди женщин это звание досталось первой ракетке мира американке Серене Уильямс. Среди мужчин - вратарю мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэлю Нойеру, сообщает "Новое Время".

Набрав 21,43% голосов, Серена Уильямс обошла белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву (12,28%) и норвежскую лыжницу Марит Бьорген (12,03%).

Мануэль Нойер набрал 14,84% голосов и опередил швейцарского теннисиста Роджера Федерера (13,26%) и нападающего испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду (12,79%).

Лучшей командой 2014 года стала сборная Германии по футболу, которая победила на чемпионате мира в Бразилии - 39,36% голосов. Футбольный клуб "Реал" стал вторым (12,55%). Сборная Швейцарии по теннису - третьей (7,81%).