Военная «дружба» между Москвой и Пекином все больше выглядит сомнительно.

Мошенники никогда не достигают успеха, обиженно ноют в России. Помните российские самолеты для авианосцев, которые Китай скопировал без разрешения? Они начали разбиваться, а Москва этому даже рада.

Об этом пишет National Interest, добавляя, что Россия и Китай теперь притворяются друзьями и даже проводят совместные военные учения. Но российское пропагандистское издание Sputnik недавно бросилось критиковать боевые самолеты российского «партнера» - J-15.

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Эти самолеты – нелицензированная копия российских Су-33, предназначенных для базирования на авианосцах. Фактически это производная модель сухопутного Су-27К. Китай купил прототип Су-33 в Украине, который тогда назывался Т-10К-3, и переделал его под собственный истребитель.

Не скрывая свое злорадство, Sputnik начал ярко описывать проблемы J-15.

«В китайских кругах редко говорят о любви к истребителю четвертого поколения J-15. The Asia Times отметило, что китайские СМИ часто критикуют самолет и называют его «прыгающей рыбой» за неспособность эффективно работать с борта китайских авианосцев. Двигатели J-15 и избыточный вес очень ограничивают возможности самолета. Его 17,5 тонн сильно превышают допустимые показатели веса для истребителей, базирующихся на авианосцах. Для сравнения F-18 ВМС США весит только 14,5 тонн», - критикует переработанный российский самолет пропаганда РФ.

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Издание отмечает, что нелицензированные вещи действительно могут оказаться не такими уж и качественными. И это правило работает не только в случае оружия. Впрочем, еще не известно, насколько вина за все эти проблемы лежат на разработчиках из Китая. И какие из этих инженерных просчетов были уже у оригинального Су-33. Впрочем, J-15 так часто падали и разбивались, что Пекин начал работу над новым самолетом – J-31.

National Interest напоминает о том, что как у СССР, так и у постсоветской России есть воровская привычка «заимствовать» западные технологии без разрешения правообладателя. И это касается всего: от ядерных бомб до космических кораблей «Шаттл» и видеоигр. Все эти сомнительные достижения стали молчаливым признанием неспособности Москвы на самом деле разрабатывать собственные инновационные технологии. Учитывая, что у Китая есть такая же привычка, случай со скопированным Су-33 кажется поэтическим торжеством справедливости.