Постпред США в ООН назвала неуравновешенной Резолюцию о независимости Палестины

Об этом заявила постпред США при ООН Саманта Пауэр. США проголосовали против документа, пишет РИА Новости.

"К сожалению, несмотря на то, чтобы отражать чаяния и устремления как палестинцев, так и израильтян, текст этого проекта отражает обеспокоенность только одной стороны. Он неуравновешен", — сказала Пауэр на заседании.

Она отметила "неконструктивные крайние сроки, которые не учитывают израильские законные обеспокоенности в связи с безопасностью". По ее словам, документ не прошел достаточного обсуждения в СБ. "Проект резолюции был поставлен на голосование без дискуссий и без должного рассмотрения ее между членами Совета Безопасности", — сказала постпред США.

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"Резолюция создает подпитку для дальнейшего раскола, а не для объединения", — сказала дипломат.

Пауэр заверила, что США привержены достижению миру для палестинцев и для израильтян. "Мы проголосовали против не потому, что мы не учитываем ежедневную угрозу и страдания палестинцев и израильтян. Но мы знаем, что эти трудности не прекратятся и угрозы не исчезнут до тех пор, пока стороны не достигнут всеобъемлющего урегулирования на основе переговоров", — подчеркнула она.

За документ по палестинской резолюции проголосовали восемь членов СБ: РФ, Аргентина, Чад, Чили, Китай, Иордания, Люксембург, Франция. США и Австралия проголосовали против. Пять членов воздержались.