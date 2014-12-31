В Бостоне шестеро подростков избили полицейский патруль

Как сообщили местные власти, инцидент произошел в понедельник. По словам начальника полиции города Уильяма Эванса, полицейские прибыли в район Бостона Роксбери, чтобы арестовать 19-летнего юношу, пишет РИА Новости.

После этого шестеро друзей молодого человека, находившиеся с ним, напали на полицейских. Сообщается, что молодые люди "били руками и ногами, а также душили" полицейских. В результате инцидента стражи порядка — мужчина и женщина — были госпитализированы с незначительными травмами. Во вторник их выписали из больницы.

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Позднее все шесть подростков, а также молодой человек, которого попытались арестовать полицейские, были задержаны. Сообщается, что подросткам от 13 до 18 лет, в их числе были как юноши, так и девушки.